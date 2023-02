Allegri possiamo caricarlo di critiche quanto vogliamo, a ragione o a torto, ma alla fine qualche idea originale lui la tira sempre fuori. Prendiamo Di Maria. Non era scontato che l’argentino potesse acclimatarsi in un 3-5-2 molto italiano. Un conto è qualche sporadica apparizione in un sistema che si presenta fin da subito come alternativo a quello di riferimento, cosa che poteva capitare a Di Maria nel Real, nel Manchester o nel PSG. Un conto è giocare tendenzialmente, per non dire quasi sempre, col 3-5-2. In questo sistema, un ruolo che gli piaccia e in cui funzioni altrettanto bene glielo devi pur trovare, nascendo lui esterno offensivo. Volete sapere quali sono stati gli allenatori che prima di Allegri hanno utilizzato Di Maria seconda punta? Sono due, van Gaal e Tuchel. Mica polli. Ma è come quando si cerca l’inventore di una cosa. A volte chi passa alla storia non è il primo che incontra un determinato fenomeno, ma chi arriva dopo e rende questo fenomeno più costante. Esempio: Tuchel ha schierato due volte Di Maria seconda punta (l’argentino, il 17 marzo del 2019, contro il Marsiglia fece due gol e un assist in coppia con Mbappé…), ma è Allegri che lo sta ‘fissando’ in quel ruolo. E pensare che il livornese a inizio anno voleva schierarlo come tutti, esterno nel 4-3-3. Poi si è scontrato con la realtà… e ha virato verso il 3-5-2. Addio Juve reale, benvenuto Di Maria ‘10 assoluto’. In questa gallery vorrei mostrarvi la virtù ‘posizionale’ dell’argentino, quella dote che Allegri ha colto fin da subito e che ha deciso di valorizzare inventandosi lo ‘spaghetto alla livornese’.