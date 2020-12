Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, intervenuto durante il programma televisivo di Rai 3, Agorà, ha parlato della possibilità di riaprire gli stadi: "Escludo che a gennaio i tifosi possano tornare allo stadio. Tutti sperano di poter riprendere ma il Governo ha una scala di priorità. Il problema è avere tante persone che vanno nella stessa direzione, allo stesso orario e nello stesso giorno: questo significa dover fare tutta una serie di controlli e avviare una macchina organizzativa non prioritaria in questo momento rispetto ad altre, come la scuola".