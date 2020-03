Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora ha dichiarato in collegamento con 'La vita in diretta' su Rai 1: "Molti sport hanno deciso autonomamente di fermarsi per l'emergenza coronavirus e a loro va il mio ringraziamento. Il calcio è un mondo a sè: c'è stato un momento in cui la Lega di Serie A non ha voluto assumersi la responsabilità come avrebbe dovuto, lo abbiamo fatto noi come Governo anche per tutelare degli interessi. Ora nessuno fa più polemica anche perché ci sono alcuni calciatori positivi al coronavirus: avremmo preferito uno stop alla Serie A anticipato, ma meglio tardi che mai. Tante squadre oggi stanno raccogliendo dei fondi per l'emergenza e ne siamo felici, sono gesti di solidarietà che apprezziamo molto, anche se si è arrivati in ritardo a capire la situazione. Ora fermiamo le polemiche, perché il mondo dello sport deve dare un esempio".