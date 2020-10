11









Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, è intervenuto ai microfoni di La7 parlando della Serie A e non solo: "Ce la possiamo fare ma non so se si potrà arrivare fino in fondo. Non abbiamo certezze, né sulla Serie A né su altri aspetti. La Lega deve trovare soluzioni alternative, un piano B e C"



SULLA BOLLA - "Ho parlato del protocollo quando sono risultati diversi casi nei giorni scorsi, che prevede già una bolla, ma se società e calciatori non lo rispettano noi ci possiamo fare ben poco".



SU RONALDO - "I grandi campioni si sentono al di sopra di tutto. Quando ha lasciato l'Italia per andare in Nazionale ha violato il protocollo ed è stato aperto un fascicolo alla Procura della Repubblica. I campioni dovrebbero mandare il messaggio di rispettare le regole, dovrebbero essere da esempio. Tutti i presidenti e le società devono dare il buon esempio".



L’ATTACCO A DE LUCA - "Se c'è un giudice che ha deciso, rispetto la decisione, poi si sono i ricorsi. Inviterei poi De Luca ad occuparsi del sistema sanitario campano. Il protocollo è stato accettato da tutte le squadre, non si può modificare ogni giorno. Il giudice sportivo ha accertato che il Napoli aveva già deciso".



ANCORA SU DE LUCA - "Preoccupato per la Campania? Sì, molte cose non reggono. De Luca ha fallito nella riapertura".



SULLE PALESTRE – “Ci sono stati molti controlli da NAS e Carabinieri, poi ci devono pensare i sindaci, con la polizia municipale. Le palestre hanno speso molto per rispettare le regole e mettersi a norma: venerdì pubblicheremo un protocollo più rigido, sul tema della distanza e anche sulle mascherine. Non vogliamo penalizzare questo mondo, nelle palestre non c’è un numero particolare di contagi".