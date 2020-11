Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato ai microfoni di 90° minuto, in onda su Rai Due: “Salary cap ai calciatori? Non so se metterlo o meno sia una cosa buona, ma di certo in questo momento storico, sentire la contrapposizione tra un mondo del calcio che chiede aiuto perché non ce la fa e degli stipendi che sono fuori dalla realtà e delle possibilità stesse delle Società mi pare qualcosa di contraddittorio. Sicuramente una forma che vada incontro a questo problema io la vedrei, anche come cittadino e tifoso. Bisognerebbe guardare quello che fanno gli altri paesi in cui la Serie A sostiene e aiuta anche le altre serie minori. Credo che Gravina molte cose le stia già facendo, ma è nell’autonomia del mondo dello sport quella di rivedere gli schemi dei campionati. Anche noi, forse, dovremo invitare a rivedere tutto il sistema e ad aiutare tutte le altre serie minori a parte la Serie A”.