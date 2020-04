Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport ha parlato ai microfoni del Tg 2 Post. Ecco le sue parole: "Ripresa Serie A? Mercoledì mi verrà illustrato il protocollo della Figc relativo agli allenamenti. Al momento non do per certo nè la ripresa degli allenamenti il 4 maggio né del campionato. Ad oggi non possiamo dare indicazioni neanche per altri settori del paese. l'unica cosa certa che sappiamo che il paese inizierà a ripartire piano piano dal 4 maggio. Anche se riprendessero gli allenamenti non è detto che riprenderà il campionato. Questo non riguarda solo il calcio, ma anche gli altri sport. La Serie A è una industria economica, ci concentriamo anche su calcio di serie A. Partite in chiaro? Ho avuto un confronto molto acceso con Dal Pino e ad di Sky. Quando il mondo del calcio non vuole prendere decisioni importanti invoca l'intervento del governo, quando però il governo lo fa il mondo del calcio rivendica la sua autonomia. Questa volta prenderemo in considerazione l'eventualità, per una questione di interesse sociale. Ci sono equilibri tra lega, tv e federazione difficili da trovare".