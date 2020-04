Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, è stato ospite di Mi Manda Raitre e si è soffermato sulla ripresa della Serie A: “Bisogna lancia un appello alla Lega Serie A affinchè cessino polemiche e scontri. Il calcio deve rappresentare leggerezza, passione e gioco, non deve essere un motivo di divisione. Il comitato tecnico scientifico sta discutendo che i vertici dello sport, non solo la Figc, per approfondire il protocollo. Con l’accordo, gli allenamenti ripartiranno, con dirette conseguenze sulla possibile ripartenza del campionato. In caso contrario, il governo si assumerà la responsabilità di chiudere il campionato per motivi di emergenza sanitaria mondiale, cercando di andare incontro al mondo del calcio affinchè paghi meno danni possibili, alla pari di tutte le attività dell’Italia”.