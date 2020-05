Domenica 20 giugno ripartirà la Serie A. Le parole del ministro Spadafora: "Oggi possiamo dire che la Serie A riprenderà il 20 giugno. Se il campionato sarà costretto a fermarsi di nuovo, la Figc mi ha assicurato i playoff o la cristallizzazione della classifica. Abbiamo fatto una riunione con tutti gli addetti della Figc. Come abbiamo premesso, il calcio sarebbe ripartito con l’autorizzazione del Cts sui protocolli. È dunque giusto che anche il calcio riparta, il comitato tecnico scientifico ha sottolineato la necessità della quarantena fiduciaria qualora un calciatore risultasse positivo. Abbiamo avuto anche garanzie in merito alla questione tamponi, un qualcosa che non andrà a nuocere in nessun modo le esigenze dei cittadini, evitando dunque canali preferenziali per il calcio".