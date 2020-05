13









Intercettato dai cronisti, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato della possibile ripresa del campionato di calcio: "Non mi espongo in previsioni, dobbiamo stare attenti e sperare che da qui al 18 maggio i dati sul contagio siano positivi, così potremo riaprire pian piano. Porte chiuse? Questo ci sarà al 100%".​



Lo stesso Vincenzo Spadafora alla Camera ha detto: "Sta iniziando il vertice tra Figc e Cts sul protocollo della Federcalcio. Attendiamo i risultati di questa valutazione. Non sarà possibile applicare lo stesso protocollo di Serie A e Serie B ad associazioni minori e dilettantistiche, per cui il protocollo sarà diverso​". Lo riporta Sky Sport.