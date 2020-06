"L’idea di offrire in chiaro la visione delle partite nelle residenze per anziani, così come avviene in Spagna, mi vede assolutamente d’accordo", lo ha dichiarato il Ministro dello Sport Giuseppe Spadafora al QS. "In questi giorni – ha aggiunto – sono in corso interlocuzioni con i diversi broadcaster e senza dubbio porrò anche questa richiesta, che immagino possa essere accolta con favore. Andrà verificato come renderla possibile sul piano tecnico, ma credo sia un segnale positivo poter offrire alle generazioni più anziane, così duramente colpite dal Covid-19, una possibilità di svago e di sana passione sportiva".