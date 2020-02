Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e per lo sport, ha parlato a margine della riunione del Consiglio dei Ministri, tenutosi per l'emergenza coronavirus: "Abbiamo da poco concluso l'incontro alla Protezione civile con il premier Conte e in collegamento con i presidenti delle Regioni. Monitoriamo passo dopo passo e in questo momento non ci sono le condizioni e i motivi per estendere i provvedimenti restrittivi ad altre regioni, nel modo più assoluto". Lo stesso ministro aveva aperto alla trasmissione in chiaro di Juve-Inter di domenica prossima, un'ipotesi che al momento appare comunque remota.