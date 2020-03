Vincenzo Spadafora, ministro delle Politiche giovanili e dello Sport, ha parlato al Tg1 della situazione attuale del calcio italiano alle prese con l'emergenza coronavirus: "Stiamo prendendo in considerazioneil divieto assoluto per qualsiasi attività sportiva all’aperto, visto che molte persone stanno ignorando il consiglio di restare a casa. Il campionato di Serie A dovrebbe ripartire a inizio maggio"​.



Ieri la Uefa ha deciso di rinviare l'Europeo al 2021, per provare a completare da qui a fine giugno i campionati nazionali e le competizioni internazionali in programma, sia Champions League che Europa League.