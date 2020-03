Il ministro dello Sport Spadafora è intervenuto telefonicamente alla trasmissione di Rai 2 Quelli che il calcio: “Nessuno di noi vuole aspettare il primo caso di contagio per prendere i provvedimenti. È un appello a tutti i calciatori per fare molta attenzione per le partite che si disputeranno nelle prossime ore. E' un momento delicato. Oggi c’è una norma del presidente del consiglio, fino a stanotte ancora, nelle zone a rischio, c’è la possibilità di giocare a porte chiuse. L’evoluzione del coronavirus è continua. La situazione dovrebbe essere chiara a tutti, soprattutto per società di calcio e tifosi e per tutti coloro che antepongono altri interessi a alla salute generale”.



SULLE SUE PAROLE – “Il ministro dello sport non può decidere nulla, ho fatto una dichiarazione dove ho fatto una mia valutazione, dal mio punto di vista. La Lega si è assunta la responsabilità di far continuare il campionato, io rispetto la decisione ma non la condivido assolutamente. Martedì vedremo cosa farà la Federazione”



SULL’EMERGENZA – “L’emergenza sanitaria non finirà tra qualche giorno, ma finirà se avvera una responsabilizzazione di ciascuno, in questa ottica ci potrebbero essere conseguenze sul campionato ma sono conseguenze che tuteleranno tutti i cittadini, che consentiranno allo sport e al calcio di riprendere meglio di prima quando tutto sarà finito”.