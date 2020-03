Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è tornato sul problema rinvii: "Mi dicono che quest'anno le partite siano iniziate un po' in ritardo rispetto al solito per volontà della Lega e quindi il calendario è stretto, ma non è un problema nostro - ha detto a Domenica In - C'è un problema della Lega che adesso deve garantire a tutti sicuramente pari opportunità. Questo gioco con me non funziona. Il mondo dello sport e soprattutto del calcio non faccia ricadere sul governo e sulla politica le proprie responsabilità".



RECUPERI IMMEDIATI - "Un'ipotesi che la Lega di Serie A potrebbe valutare è quella di rinviare la Coppa Italia di questa settimana e recuperare subito le partite saltate oggi. Spetta a loro capire come tutelare al meglio la regolarità del campionato". Intercettato dall'Ansa all'uscita dagli studi Rai di Domenica In, Spadafora poi sottoscrive la proposta di giocare in settimana le cinque gare di questo turno rinviate, posticipando le due semifinali di ritorno di Coppa Italia".



JUVE-INTER MERCOLEDI' - La posizione ufficiale è di giocare a porte aperte la partita di Coppa Italia con l'Inter a maggio e far giocare Juve-Inter di campionato mercoledì prossimo. Una delle idee era quella di giocare la semifinale contro l'Inter di giovedì a porte chiuse al San Paolo, ma il presidente De Laurentiis ha subito respinto la proposta.



BOLOGNA-JUVE NON A PORTE CHIUSE - L'ad del Bologna Claudio Fenucci ha parlato della partita contro la Juventus in programma domenica prossima al Dall'Ara: "La Lega, rinviando le partite del week end ha tracciato una strada, ha preso una posizione e creato precedente che sarà difficile modificare in ottica futura. Il 4 marzo si terrà un'assemblea di Lega, ma sulla base di quello che è accaduto, non penso che Bologna-Juventus possa essere giocata a porte chiuse".



SAMP-VERONA A PORTE CHIUSE? Il governatore ligure Giovanni Toti, in accordo col sindaco di Genova Marco Bucci, ha annunciato di aver chiesto di giocare a porte chiuse il posticipo di domani tra Sampdoria e Verona.



IL BRESCIA DIFFIDA LA LEGA - Dopo il rinvio della partita contro il Sassuolo che inizialmente si sarebbe dovuta giocare a porte chiuse, il Brescia ha mandato una lettera di diffida alla Lega di Serie A nella quale chiede che i recuperi vengano fissati in date più prossime rispetto al 13 maggio, riservandosi "ogni più opportuna azione risarcitoria nei confronti dei soggetti, individuali e collettivi autori della scelte con la presente censurate".