Spadafora, dopo aver convinto la Lega a riprendere con la Coppa Italia - in chiaro su Rai 1 -, avanzerà una nuova proposta nella giornata di domani, nell'incontro con l'amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra. Secondo quanto raccontato da Gazzetta, il "ministro dello Sport vuole intanto sondare la possibilità che in un certo periodo, una o più partite, sicuramente non quella di cartellone (superata anche l’ipotesi diretta gol), possa essere proposta da Sky su Tv8, in chiaro. Spadafora sarebbe pronto comunque a costruire un ombrello normativo per evitare che l’operazione si incagli giuridicamente. Insomma, bisognerebbe a quel punto ritoccare la legge Melandri sui diritti tv".