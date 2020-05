"Partite visibili in chiaro? In molti mi hanno chiesto di fare come in Germania, dove c’è diretta gol in chiaro. Dovremmo pensarci anche in Italia, questo eviterebbe assembramenti ad esempio al bar, considerando che gli stadi sono a porte chiuse. Io sono disponibile". A parlare è il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Già prima dello stop del campionato, l'esponente del Governo aveva provato a trasmettere Juve-Inter in chiaro. Ci riprova col finale di stagione.