Il ministro dello Sport Spadafora è intervenuto al question time a Montecitorio: “Sin dall’inizio dell’emergenza sanitario ho mantenuto una rapporto costante con la Figc. Anche il mondo dello sport si è dovuto fermare. Il simbolo è stato il rinvio delle Olimpiadi, ma in Italia anche il Giro d’Italia e i nazionali di tennis. Il governo ha dovuto tutelare la salute dei cittadini italiani, e deve continuare a farlo. La road map è chiara. Il 4 maggio sono ripresi gli allenamenti degli sport individuali e degli sport di squadra, secondo un protocollo che e stato emanato dall’Ufficio per lo Sport, ed elaborato insieme al Coni, al CIP, alla Federazione dei Medici Sportivi e validato dal CTS. Il 18 maggio auspicabilmente sarà la darà per la riresa degli allenamenti di squadra, questa avverrà con le medesime modalità. Per il calcio, la Figc ha proposto un protocollo che il CTS ha ritenuto di dover fare degli approfondimenti, l’audizione avverrà domani e speriamo possa servire a dar via al protocollo, in quanto il calcio non consente né distanze di sicurezza né dispositivi di protezione”.



SULLA RIPRESA - “Negli ultimi tre giorni si è assistito all’inasprirsi del dibattito politico e mediatico, anche abbastanza incomprensive agli occhi di milioni di italiani che temono per la loro salute e il loro lavoro. L'idea di definire ora e subito la data della ripresa del campionato contrasta con quella di definire i passi sulla base dell'andamento dei dati. In Europa le uniche date certe sono quelle dei paesi che hanno deciso di bloccare i campionati. La stessa Inghilterra ha rinviato di un’altra settimana la ripresa degli allenamenti.Non posso che ribadire la mia linea e quella del Governo di fronte a certe pressioni: speriamo che i campionati possano riprendere regolarmente. Ma oggi è impossibile definire una data certa perché dobbiamo valutare come reagire la curva dei contagi nelle prossime due settimane dal momento che solo due giorni fa il Paese ha avviato la Fase 2. Solo dopo le valutazioni del comitato tecnico-scienfitico il Governo potrà prendere una decisione".