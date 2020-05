5









Spadafora sta provando ad andare oltre nel rapporto già complicato con la Lega Serie A. Ha parlato di modello tedesco e di "Diretta Gol" in chiaro ed è questo il progetto che sta provando ad imporre ai club italiani. La visione in chiaro, o almeno in differita di qualche minuto, delle gare in programma nella fascia oraria delle 18.45 (anche se l'idea potrebbe allargarsi anche alle gare delle 21) e non solo per le prime due gare, ma per l'intero finale di campionato. ​Una proposta che ha riacceso le polemiche fra la Lega Serie A (l'operato di Dal Pino è stato ampiamente criticato) e il Ministro e che, in un periodo così complicato, rischia di compromettere anche il rapporto con i broadcaster (Sky, Dazn e Img) per cui c'è in ballo una doppia e serrata trattativa.