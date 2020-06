La Serie A sarà più accessibile al pubblico da casa: sarà anche in chiaro. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha portato avanti la propria battaglia e alla fine ha portato a un risultato: una partita alla prima giornata aperta a chi non è abbonato alle tv a pagamento (20 giugno), forse una seconda in chiaro nel turno seguente. Secondo quanto riportato da Repubblica, ormai trovato l'accordo tra Spadafora e Sky: il canale satellitare rinuncerà a una gara, mettendola in chiaro su Tv8 (massimo due partite). E lascerà gratuitamente a Rai e Mediaset l'accesso a gol e highlights di molte partite subito dopo il fischio finale.