E' terminata da qualche minuto la conference call tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, Figc, Leghe, Calciatori, Allenatori e Arbitri per discutere della ripresa dei campionati. Adesso, il ministro è a colloquio con il Premier Conte, al quale comunicherà la decisione di far ripartire il calcio italiano e non solo.



IL VERDETTO - Dopo tanta attesa, alla fine la Serie A riparte. A deciderlo è stato proprio Spadafora una volta conclusa la riunione con le componenti del calcio italiano. Decise anche le date: il 13 giugno si riparte dalla Coppa Italia e quindi da Juventus-Milan. Dal 20 giugno invece torna la Serie A. Domani saranno stilati i nuovi calendari dalla Lega. PARLA SPADAFORA - Le dichiarazioni del Ministro: "La Serie A riparte il 20 giugno, il mio auspicio e’ che nella settimana precedente si possa giocare la Coppa Italia. Visto che il campionato riprende il 20 giugno, io auspico che si possa dare un segnale positivo e si possa utilizzare la settimana dal 13 al 20 giugno per chiudere la Coppa Italia".