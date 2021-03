1









Ricordiamo tutti le parole dell'ex ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, sul Napoli e la Juventus. Non ultima la polemica con Cristiano Ronaldo, tacciato di andare contro le regole in un momento molto delicato per il Paese. Adesso, l'esponente 5 Stelle esce allo scoperto: può arrivare alla candidatura a sindaco della città di Napoli. A La7, l'ex Ministro è chiaro: "Candidarmi come sindaco di Napoli? Da ministro ho sempre detto no, ma potrebbe essere una sfida avvincente. Vedremo quale sarà il dibattito. Sono nato e cresciuto a Napoli, vediamo cosa succederà".