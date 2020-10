Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato a margine dell’evento ‘Tennis & Friends’, intervistato da Calcio e Finanza, occasione in cui ha ribadito la volontà di non fermare lo sport: "Sono convinto che lo sport sia un motore di ripartenza ed ecco perché in queste ore ci stiamo battendo affinché, in sicurezza e nel rispetto di protocollo rigidi, lo sport possa continuare il più possibile".