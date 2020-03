Juve-Inter in chiaro? Una settimana fa era solo un'idea, adesso è diventata un'ipotesi che inizia a prendere corpo. A muoversi per far sì che la partita sia accessibile a tutti almeno in tv dopo l'ufficialità delle porte chiuse, è il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, che in accordo con la Figc ha chiesto la trasmissione in chiaro di tutte le partite chiuse al pubblico. A rispondere attraverso una nota dell'Ansa è la Lega di Serie A, secondo la quale: "Pur comprendendo e condividendo le finalità alla base della richiesta del Ministro Spadafora, volta, in un momento di massima emergenza per il Paese, a valutare la possibilità di consentire la libera fruizione televisiva del campionato di Serie A, la Lega Serie A rileva che il quadro normativo vigente, e gli obblighi contrattuali già assunti, non consentono di potervi aderire".