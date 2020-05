Attraverso la sua pagina Facebook, il Ministro Spadafora ha rivolto un messaggio ai lavoratori sportivi: “Avete ragione, sono passati quasi tre mesi, ma reperire tutte le risorse non è stato facile, anche se capisco le problematiche vissute da tutti. Abbiamo lavorato giorno e notte e, con soddisfazione e chiarezza, posso dire che il ministro Gualtieri mi ha assicurato che per mercoledì tutte le risorse verranno trasferite a Sport e Salute. Il presidente Cozzoli, che sta facendo con la sua squadra un lavoro incredibile, mi ha garantito che i bonifici sono già pronti. Chi non avesse presentato domanda per il mese di marzo, dall’8 giugno potrà fare richiesta per i bonus di aprile e maggio visto che apriremo una nuova finestra sul sito di Sport e Salute”.