Serie A in chiaro, siamo sempre più vicini. La conferma arriva dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora che, nel corso della registrazione di Porta a Porta, in onda questa sera, ha spiegato: "Siamo a buon punto, ho avuto la disponibilità di tutti i soggetti. Se avessi avuto solo quella di Sky, avremmo avuto problemi. Dobbiamo trovare forme che garantiscano un po' tutti, potremmo offrire gli highlights in un tempo minore. Tra 24-48 ore dovremmo avere una soluzione. Quante partite in chiaro? Credo un paio".



LE MODALITÀ - Ha parlato anche Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, intervenuto in videoconferenza per spiegare le iniziative legate alla finale di Coppa Italia di domani. L'ad ha dichiarato: " Dove sarà possibile trasmetteremo due partite in chiaro, una dovrebbe essere Atalanta-Sassuolo e l'altra, di Dazn, potrebbe essere Verona-Cagliari. La prima sarà in diretta su Tv8, la seconda sul canale youtube del broadcaster. Non ci sarà pubblicità: è un'eccezione, stiamo parlando di un diritto pay venduto a cifre importanti, dobbiamo distaccarci il meno possibile da quanto già definito. L'altra novità è che saranno disponibili gli highlights a fine gara per le emittenti che li hanno acquistati".