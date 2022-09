Le parole dia Dazn:DA COSA RIPARTIRE - "La spaccatura? Solo con il lavoro si riparte. Nessuno è contento, è un momento difficile, i tifosi non sono contenti ma non lo siamo neanche noi. Per venire fuori da questa situazione bisogna lavorare e migliorare. All'inizio facciamo buone parti di gara, vogliamo fare ma non riusciamo. Bisogna lavorare e fare meglio tutti, da parte dello staff, dell'allenatore, serve remare sulla stessa direzione".