Una bomba in campo e un'altra in ambito finanziario. Gli investimenti in casa Ronaldo non finiscono mai, e l'ultimo è davvero di livello assoluto. Stando alle ultime in arrivo dal Portogallo, Cristiano avrebbe infatti preso la casa più cara tra quelle che si sono mai vendute sul territorio lusitano. Tre camere da letto, una spa, una piscina e ovviamente la palestra super fornita: si trova a Lisbona, in un quartiere meraviglioso a pochi metri dal parco Eduardo VII. Sette milioni di euro: praticamente un paio di mesi di 'stipendio', tra Juve e sponsor...