Le prime 24 ore dopo la sconfitta con l'Inter non sono state idilliache per tutto il mondo bianconero, con la Juve di Allegri che ha dovuto fare i conti anche con le condizioni fisiche di alcuni calciatori che sono da rivedere. A preoccupare sono le condizioni di Dusan, che ha evidenziato un sovraccarico muscolare e che ora rischia di restare fuori per la prossima gara contro l'Udinese. Così come sono da valutare anche le condizioni di Federico, entrato negli ultimi 25 minuti della sfida di San Siro.Come se non bastasse, a questi va ad aggiungersi anche l'infortunio di Mattia, riscontrato nella giornata odierna.