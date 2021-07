Alla vigilia della finale dell'Europeo contro l'Italia, il ct dell'Inghilterraha parlato del tormentone di questi giorni, quel Football is Coming Home che gli inglesi stanno cantando a ripetizione: "Non l'ho voluto sentire per 15 anni perché mi faceva male. Però è humor inglese, niente di offensivo o di arrogante. Devi conoscere l'inglese e la nostra storia per apprezzarlo. C'è una grande atmosfera al nuovo Wembley, è dove abbiamo iniziato tutti qualche anno fa: dà un'energia incredibile, ai ragazzi, ci aiuta molto".