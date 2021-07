Dopo la qualificazione alla semifinale dell'Europeo, il ct dell'Inghilterraha parlato dell'Italia e in particolare della coppia di difesa formata dagli juventini Bonucci e Chiellini: "L'Italia è una squadra fantastica e molto pericolosa, ma tra tutti i giocatori avete quei due gladiatori che hanno tanta esperienza. In generale, è una squadra che mi sta impressionando da due anni. Mancini ha fatto un gran lavoro per lo stile di gioco e per i dettagli tattici".