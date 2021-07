Le parole di Gareth Southgate, c.t. dell'Inghilterra, verso la finale degli Europei di dopodomani contro l'Italia a Londra: "Il record dell'Italia è fenomenale, in tutto hanno giocato dieci finali.Ascoltare Wembley e tutto il paese è stato un onore. Non posso essere più orgoglioso di avere l'opportunità di guidare il mio paese e portare felicità in questo momento così difficile. È una sensazione davvero speciale".