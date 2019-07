L’avventura di Mario Lemina al Southampton potrebbe essere agli sgoccioli. Lo scrive il Daily Echo che spiega come il gabonese, arrivato dalla Juventus nell’estate del 2017, abbia in parte disatteso le aspettative dei Saints e così abbia spinto la società inglese a prendere nuove decisioni. Come quella di metterlo sul mercato. Scartata l'idea di un prestito, si cerca un acquirente a titolo definitivo, con l'Aston Villa in pole.