Il giovane talento della Juve Matias Soulé si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di La Capital di Mar del Plata, svelando anche numerosi aneddoti della sua esperienza in bianconero. Questo un estratto sull'incontro con Cristiano Ronaldo.



CR7 - "Dato che parla un perfetto spagnolo, un giorno a pranzo abbiamo chiacchierato molto. Se n'erano andati tutti, invece lui è rimasto con me e altri due ragazzi, uno spagnolo e un uruguaiano. Rideva con noi, nei rapporti è una persona normale. Non potevamo credere di essere così con lui. Lo stesso si può dire di Dybala".