In questa stagione Mathiasè stato utilizzato da Massimiliano, impiegato anche in gare importanti si pensi a Napoli e Inter, per un totale di 19 presenze e 538 minuti. Questa è la visione del tecnico livornese. Il giocatore ed il suo entourage invece vorrebbero un maggiore impiego da parte dell'argentino nella Juventus e per via di questa divergenza, come riferisce Calciomercato.com, Soulè potrebbe essere ceduto.: l'attuale accordo è in scadenza tra un anno pur essendo prevista l'opzione per il prolungamento di altre due stagioni, ma da mesi è stata richiesta la possibilità di rivedere l'accordo con adeguamento dell'ingaggio considerando il nuovo status di giocatore della prima squadra.La volontà di Soulè sembra essere quella di lasciare Torino e la Juve dal canto suo deve cedere. Il giocatore argentino viene valutato. Tanti club di Serie A e diversi club stranieri si sono messi in coda per un prestito (Empoli su tutti), soluzione alternativa e che rimanderebbe solo la questione. Ilcorteggia il giocatore ma la cifra richiesta risulta troppo elevata. Resta sempre valida l'opzione Sassuolo ma attenzione anche al Monza.