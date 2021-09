A JTV, Matiasha raccontato le emozioni del rinnovo con la Juventus: "Siamo una squadra giovane ma abbiamo tanta fame. Siamo tutti uniti, giovani e Over. Così uniti possiamo arrivare in alto. Sono molto contento per aver rinnovato, per la fiducia che mi hanno dato da quando sono arrivato. Voglio continuare a giocare qua e imparare ogni giorno".