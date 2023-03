Le parole di Matiasa Dazn:DOPO IL GOL - “Sono molto contento, aspettavo questo gol da quando sono qua. Non sapevo come festeggiare, mi veniva da piangere per l’emozione. Il gol di testa non ce l’ho tanto ma sono davvero felice. Il primo pensiero alla famiglia, agli amici, chi è in Argentina, un’emozione incredibile”ALLEGRI – “Mi ha chiesto di fare bene la fase difensiva da trequartista, eravamo sopra di un gol, una partita che potevano pareggiare. Fare bene la difesa e stare attento”.DI MARIA – “Lui e Paredes mi consigliano tanto, li seguo tanto. Di Maria come calcia provo a imparare sempre, un orgoglio essere a fianco a lui, allenarmi con lui e tutti”.MANCINI ARGENTINI – “Mi piace avere la palla, cercarla tra le linee, sempre stato così. Provo ad aiutare la squadra, dare il 100%”.CONSIGLI – “Sì tutti dal primo giorno che sono con loro, ascolto e guardo cosa fanno, hanno esperienza, anche il mister e lo staff, imparo sempre dentro e fuori dal campo”.