Soulé, un altro gioiello: gran goal dell'ex Juventus in Empoli-Roma VIDEO

Il match delle ore 18, che vede di fronte Empoli e Roma alla ComputerGross Arena si è sbloccato dopo una manciata di secondi. A segnare il goal lampo che è valso l'1-0 è stata la Roma e, nella fattispecie, una vecchia conoscenza della Juventus. A portare in vantaggio i giallorossi in terra toscana, infatti, ci ha pensato Matias Soulé che, dopo la meravigliosa punizione contro il Parma, ha trafitto la squadra allenata da Roberto D'Aversa con un altro gioiello assoluto, capace di spostare istantaneamente gli equilibri della partita.Dopo soli 24 secondi, infatti, il talento argentino classe 2003, ha ricevuto un pallone nei pressi del limite dell'area e, dopo un primo controllo, ha scagliato un mancino imparabile sul primo palo che non ha lasciato scampo a Silvestri. Una rete di pregevole fattura, valsa il momentaneo vantaggio romanista in quel di Empoli.

