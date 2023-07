Nonostante la sua avventura alla Juve sia terminata già da diverse settimane, il Fideotrova ancora il modo di far parlare di se nell'ambiente bianconero. Questa volta non per un gol, una giocata sontuosa, o per una dichiarazione fuori posto, ma per un curioso e simpatico siparietto social avvenuto con il suo connazionale Matias- Infatti, il baby argentino di proprietà della Juve ha postato alcune foto sui social della seduta di allenamento odierna, dove si può notare il suo nuovo look di capelli. Taglio che non è passato inosservato a Di Maria, che ha commentato ironicamente: 'ahahahahahah'. Il riferimento va ovviamente a Massimiliano Allegri e non poteva mancare la replica di Soulè, che ha risposto così: 'Hai ragione fratello ahaha'.