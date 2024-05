Ai microfoni di DAZN, Matiasha salutato Massimiliano Allegri. L'attaccante argentino farà ritorno alla Juve, dove potrebbe essere solo di passaggio, ma non troverà il tecnico toscano ad attenderlo. Soulé ha debuttato proprio con Allegri."Allegri? Mi dispiace per lui, tutti sanno che ha dato tanto alla Juventus. Lo ricorderanno come un vincitore, gli faccio un in bocca al lupo. Futuro? Non ci penso, ho la testa sull'ultima partita. Penso che tornerò alla Juve e poi si vedrà, non dipende da me, speriamo di fare il meglio per me e la società".