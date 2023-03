Quella contro la Sampdoria è stata una notte speciale per il baby argentino Matias Soulè', il quale ha trovato la sua prima rete in Serie A con la maglia della Juve. Gol che è stato celebrato qualche istante fa dalla Vecchia Signora attraverso i propri canali social, dove ha postato il video che immortala il suo colpo di testa, con annesse sensazioni spiegate all'interno del filmato proprio da Soulè.'Sognavo questo momento sin da bambino. Mi sono passate per la mente molte cose e non sapevo cosa fare o come festeggiare'.