Sembrava essere una giornata negativa per Matias Soulè dopo il rigore sbagliato nel corso del primo tempo. E invece, l'argentino è protagonista nel pareggio ottenuto dal Frosinone contro il Napoli allo stadio Maradona. Finisce 2-2 con la squadra di Di Francesco che per due volte è riuscita a recuperare lo svantaggio. Soulé entra in entrambi i gol del Frosinone. Nel primo è infatti lui ad intercettare il passaggio di Meret ed a regalare così l'assist, se pur involontario a Cheddira. Nel secondo gol invece, siglato sempre dal centravanti marocchino, Soulé fa partire l'azione con una giocata di qualità che lancia Zortea sulla fascia.