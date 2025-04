Soulé sempre più decisivo con la Roma: super giocata e assist contro il Verona VIDEO

Calciomercato

Soulé sempre più decisivo con la Roma: l'assist contro il Verona

Dopo mesi complicati, perè davvero iniziata un nuovo capitolo con laL'argentino, arrivato in estate dalla Juventus per circa 25 milioni di euro, nella prima parte di stagione ha faticato a trovare spazio ma soprattutto non aveva mai inciso. Nelle ultime settimane invece tutto è cambiato per Soulé, che si gode il momento positivo.Se la Roma è imbattuta da 17 partite e continua a sognare in un posto in Champions il merito è anche di Soulé, soprattutto per quanto avvenuto nelle ultime due partite. Dopo il bellissimo goal nel derby contro la Lazio che è valso il pareggio, l'ex Juventus è stato determinante anche contro il Verona. La Roma ha vinto di misura, 1-0, grazie alla rete di Shomurodov. La grande giocata però è di Soulé, che conduce un'azione individuale dribblando e servendo il suo compagno davanti alla porta.