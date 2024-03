Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', Morgan, ex calciatore e dirigente sportivo della Salernitana, ha avviato azioni legali contro il suo ex presidente Danilo. La decisione è stata presa in seguito alle dichiarazioni del presidente della Salernitana, in cui ha attribuito gli errori del mercato estivo all'ex dirigente. Iervolino ha affermato che De Sanctis è responsabile delle scelte estive, ignorando giocatori comee Isco che erano stati proposti. De Sanctis ha reagito negativamente a queste parole e ha chiesto risarcimento al presidente del club per danni all'immagine.