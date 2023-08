Nella giornata di oggi la Juve ha ufficializzato il trasferimento di Enzo Barrenechea al Frosinone, con il calciatore argentino che andrà dunque in prestito nel club ciociaro. Non poteva mancare il saluto del suo compagno e amico Matias Soulè, che ha scelto la via dei social.'Buona fortuna. Mi mancherai'.