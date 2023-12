Le parole di Matias Soulé a Dazn:- “Non siamo molto contenti perché dopo il gol siamo calati. Dobbiamo fare più attenzione, specialmente nel finale e ci dispiace perché abbiamo fatto una bella gara. Ci manca di alzare la tensione negli ultimi 20 minuti se vogliamo portare a casa i risultati”- “Nelle ultime partite non abbiamo portato risultati. Abbiamo fatto i primi 6 mesi molto bene, non ce lo aspettavamo. Abbiamo fatto bene anche con squadre molto forti, ma penso che abbiamo giocato bene anche con altre. Abbiamo fatto qualche errore di troppo, facciamo una bella partita ma dobbiamo alzare la tensione se vogliamo rimanere in Serie A”- “Siamo dispiaciuti, ma dobbiamo parlare perché fino al 70° avevamo fatto bene. Poi perdiamo la testa, sono tante volte che succede. Noi proviamo sempre a giocare, a dare tutto, ma c’è da migliorare tanto per questi sei mesi che mancano”- “Resto al Frosinone?”.