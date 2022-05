Nel corso della conferenza stampa post Juve Under 23-Padova, Matias Soulé ha parlato anche del rapporto con il suo connazionale Paulo Dybala, al passo d'addio con la Juve, svelando anche un curioso retroscena: "Abbiamo un bel rapporto, sono un po’ triste che vada via, volevo continuare a giocare con lui. Poco tempo fa è venuto a casa a mangiare un asado, lui negli allenamenti mi ha impressionato, come Cuadrado, per la qualità e la tecnica".