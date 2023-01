Quanto successo il 18 gennaio allo Stadium rappresenta una netta cesura, un prima e un dopo, un segnale di forte discontinuità: la nomina del nuovo CdA, i saluti di Andrea Agnelli e le prime dichiarazioni di Ferrero e Scanavino. Tra il prima e il dopo, però, un trait d’union:. A rappresentare questo, in campo, tanti under che si sono resi protagonisti del match; ad osservarli fuori:, tutti seduti vicini, i fautori del progetto linea verde.Tra i più positivi, non solo se si limita il giudizio ai giovani, c’è Samuel, classe 2003. Come direbbe Massimiliano Allegri, si vede che ha un motore diverso. Strappi, accelerazioni e dribbling che hanno mandato in confusione il binario destro del Monza, che hanno permesso alla Juve di trovare spazi e creare occasioni. Unica nota negativa, già rimarcata ai tempi delle giovanili, è la discontinuità nel corso del match: se saprà colmare questa lacuna, può diventare devastante. Tanto da far emergere un dubbio:Bene anche Matiasche dimostra, ma non è una sorpresa, che da sottopunta può dare qualcosa in più rispetto alla posizione di quinto a destra. Ci ha messo lo zampino nell’azione che porta al gol di Kean, ha provato a dare fantasia e rompere la monotonia nei momenti più piatti della partita. Chi, invece, non ha convinto ieri sera è Fabio: tanti errori, è sembrato lontano parente del fulgido talento che ha mostrato in altre occasioni, che è, ma che deve tornare a mostrare.Lo sguardo della dirigenza bianconera, poi, si è inevitabilmente posato anche sul Monza. Dirigenza che ha ricevuto un messaggio forte e chiaro da Filippo– che veste la maglia dei brianzoli ma che è di proprietà bianconera -, per la Juve del futuro c’è anche lui.