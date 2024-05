Matiasè stato una delle sorprese di questa. L'ala argentina di proprietà della Juventus si è messo in mostra in questo campionato, trovando continuità, gol e giocate sotto gli ordini di Eusebio. Non è un caso se al calo di rendimento del giocatore sia corrisposto anche quello del. Ai margini del "Memorial Maestrelli" a Latina, il giocatore ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW.' - "Non mi aspettavo di avere questa continuità al primo anno in A, spero di poter continuare così e di non calare di rendimento in queste ultime due partite che saranno fondamentali in cui spero di essere decisivo. Non penso a dopo l'estate. Ho la testa solo per le ultime due partite del Frosinone, speriamo di poter raggiungere l'obiettivo della salvezza, magari con la prima vittoria fuori casa che non è ancora arrivata".