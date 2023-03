. Sulle spalle, nella mente, sulle gambe, sui piedi. Matias Soulé ha sentito tutto il peso dei 75.224 presenti ieri sera a San Siro; ha sentito il peso della Scala del Calcio, si è fatto abbagliare da quelle luci protagoniste di un classico della musica italiana firmato Roberto Vecchioni. E’ andata bene? Sì. Poteva andare meglio? Certamente. Fa tutto parte del percorso di crescita di un classe 2003 alla prima vera stagione in Serie A?Prima le note negative.– in almeno due ghiotte occasioni -, rischiava di pesare sulla coscienza di Soulé e avere un grosso impatto sul risultato finale, per fortuna così non è stato. La palla perfetta di Kostic all’altezza del dischetto, dove l’argentino incespica; poi l’occasione di entrare in area e colpire di mancino, che si risolve con un tocchetto sbagliato dentro l’area che è il tipico gesto di chi, ad un certo punto, non è più così sicuro di cosa fare con la palla e prova a scaricare le responsabilità su un compagno. Giocate, queste sopra ricordate, che sono nelle corde del fantasista che ha cominciato il suo percorso bianconero con l’under 17. Ha il gol nei piedi, ha l’ultimo passaggio, ma ieri sera non si è visto.e qui si torna all’introduzione di questo articolo. E, ancora una volta, nessuna paura: fa tutto parte del percorso.Dulcis in fundo, le note positive, che sono decisamente maggiori rispetto alle prime, seppur queste – come abbiamo detto -, hanno rischiato di avere un grosso impatto sul risultato finale. Matias Soulé ha giocato un’ottima gara nel complesso, ha dimostrato soprattutto grande intelligenza tattica nel farsi trovare sempre al posto giusto nel momento giusto tra le linee, nell’essere il primo ad andare a schermare la costruzione da centrocampo dell’Inter. E poi ci sono i numeri, a restituire la caratura della prestazione dell’argentino:Dalle serate sulla collina di Torino a base di carne grigliata ai campi della Continassa, il tutoraggio dic’è e si vede. Ed è lo stesso Fideo, semplicemente guardandolo, ad insegnare che non serve avere una fisicità particolarmente sviluppata per poter fare la differenza ad alti livelli.