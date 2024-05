Soulé alle Olimpiadi: poi la Juve

Il futuro di Matias Soulé è incerto dopo il prestito al Frosinone. Nell’ambiente juventino, specialmente nei tifosi, scrive Tuttosport, c’è la ferma convinzione che l’argentino possa diventare un valore aggiunto a Torino, specialmente sotto la guida tecnica di Thiago Motta e che dunque sia anche alquanto superfluo andare a spendere soldi per cercare qualità in attacco quando si ha già in casa il materiale tecnico necessario. E non è nemmeno da escludere che poi le cose possano realmente andare così.Soulé, si legge, sarà impegnato ai Giochi Olimpici di Parigi con l’Argentina e poi raggiungerà i compagni in bianconero, a meno che prima non succeda qualcosa. La competizione olimpionica inizierà il 26 luglio e finirà l'11 agosto.